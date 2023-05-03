دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين سام ألاردايس مديرًا فنيًا للفريق الأول، بعد رحيل المدرب جافي غراسيا.

وفي أول مؤتمر صحفي للمدرب المخضرم مع النادي الناشط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، تعرض أحد الحضور لموقف محرج.

كان هاتف شخص ما قد رنّ خلال حديث سام ألاردايس، ليرد الأخير: "من هذا؟..عليك دفع 10 جنيهات إسترلينية لإحدى الجمعيات الخيرية (مقابل فعلتك)"، ثمّ شكره بعد أن أغلق هاتفه.

وتساءل سام ألاردايس: "أي مؤسسة خيرية لدينا هنا؟..ما مؤسستك الخيرية؟"، ليأتيه الرد: "مؤسسة ليدز يونايتد".

يمتلك المدرب البالغ من العمر 68 عامًا، خبرة تدريبة كبيرة، قد قاد عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق أن أشرف على تدريب منتخب "الأسود الثلاثة"، مما دفع نادي ليدز يونايتد للتوقيع معه، لإنقاذ الفريق من الهبوط.