دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار مشجع صغير تفاعلاً على موقع تويتر بطريقة احتفاله بهدف التعاون في شباك اتحاد جدة، خلال مباراة جمعت الفريقين على أرض الأول، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 25 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وحرص مشجع صغير خلال جلوسه في مدرجات نادي التعاون على الاحتفال بطريقته الخاصة، إذ رقص فرحًا بتقدم فريق "سكري القصيم" على فريق "النمور".

وألحق نادي التعاون الهزيمة الثانية بنظيره اتحاد جدة في مسابقة الدوري، خلال الموسم الجاري، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق "النمور" عند النقطة 59 في صدارة سلم الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر، فيما وصل فريق "سكري القصيم" للنقطة 40 في المركز الخامس.