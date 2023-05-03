دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ليلة الأربعاء، عن مشاركة نادي بيراميدز في مباراة كأس السوبر، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 5 مايو/ أيار الجاري.

وتأتي مشاركة نادي بيراميدز بعد اعتذار نظيره الزمالك، ليضرب موعدا مع نادي الأهلي على أرض استاد محمد بن زايد.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن "اختيار نادي بيراميدز جاء بعد عقد اجتماع طارئ بحضور غالبية الأعضاء"، وأضاف أنه "قام بدراسة الخطابات الواردة وطلبات الأندية الراغبة في المشاركة طبقا للترتيب وللائحة المسابقات للموسم الماضي".

وذكر الاتحاد أن "نادي بيراميدز حل وصيفا لمسابقة الدوري المصري، الموسم الماضي، ليكون الخيار الأنسب في مواجهة نادي الأهلي بطل مسابقة الكأس"، وأكد "اعتزازه بجميع الأندية المصرية والوقوف على الحياد، وعلى مسافة واحدة من الجميع".

وكان فريق "الفارس الأبيض" اعتذر عن خوض مباراة كأس السوبر لعدد من الأسباب، منها تعليق عقوبة لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، مما يعني السماح له بخوض المباراة.