دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صعد نادي الأهلي إلى مسابقة دوري "روشن" السعودي لموسم 2024/2023، بعد فوزه على نظيره هجر بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض الأخير، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 في دوري الدرجة الأولى.

ووصل نادي الأهلي للنقطة 65 في صدارة سلم الترتيب، ليضمن الصعود لدوري الأضواء مع تبقي 4 جولات.

وحرص عدد من الأندية والرياضيين على تهنئة النادي، بمناسبة عودته للمسابقة الأولى في المملكة العربية السعودية بعد غياب لعام واحد.

وقال نادي الأهلي المصري عبر حسابه على موقع تويتر: "خالص التهاني إلى أهلي جدة الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي (الدوري الممتاز)".

وغرد نادي التعاون السعودي: "أحر التهاني والتبريكات للأشقاء في النادي ‎الأهلي بمناسبة العودة إلى دوري روشن للمحترفين".

وعلق نادي النصر السعودي، قائلا: "كبيـر عاد لمكانه الطبيعي أهلا بقلعة الكؤوس".

وكتب المعلق الرياضي فارس عوض: "مبروك لكل عشاق الأهلي ومجانينه، مبروك للمسابقات السعوديه بشكل عام، هذه الخطوة الأولى فقط، العودة الحقيقة هي العودة للمنصات والذهب حيث اعتاد، وحيث يجب أن يكون، و (ما نسينا معاك أحلى ليالي)".

وقال الصحفي المغربي أشرف بن عياد: "الأهلي الكبير يستحق مكانه مع الكبار، الف مبروك لجماهيره".

وغرد الإعلامي القطري خالد جاسم: "الأهلي يغادر يلو ..،وينور روشن ..، يا هلا شوغلا بالراقي ..الكبير مكانه الطبيعي مع الكبار في الدوري الممتاز .، مبروووك للجماهير الأهلاوية الراقية".