دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ كريستياتو رونالدو، لاعب النصر، على أنباء أشارت إلى أن النجم البرتغالي يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق، بعد مرور ما يقرب 4 أشهر على انضمامه لصفوف النادي السعودي.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 38، ليلة الخميس، على حسابه على موقع تويتر صورة له من مران الفريق، وعلّق باللغة العربية، قائلاً: "أنا عالمي"، رداً على الشائعات المتداولة.

كما كان قد نشر صورة على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام عبر خاصية "الستوري"، أمس الأربعاء، تظهر جلوسه في حمام السباحة مرتدياً قبعة تحمل شعار فريق "العالمي".

وتداولت بعض المواقع الرياضية أنباء لم تخرج عن إطار الشائعات حول رغبة رونالدو بمغادرة أسوار نادي النصر، بهدف العمل كسفير لنادي ريال مدريد في إسبانيا.

ويستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة نادي الخليج، الإثنين المقبل، على أرض ملعب الأول بارك، وضمن منافسات الجولة الـ 26 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

ساهم رونالدو في إحراز 14 هدفاً في الدوري، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 12 وقدّم تمريرتين حاسمتين.