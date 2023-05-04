دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حطم إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إذ بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المسابقة خلال موسم واحد، على مر التاريخ، برصيد 35 هدفا.

وأحرز المهاجم النرويجي هدفا في مواجهة فاز فيها فريق "السيتيسينز" على وست هام يونايتد بنتيجة 0/3، الأربعاء، ليصل إلى هذا العدد من الأهداف، متجاوزا آندي كول وآلان شيرر، اللذين سجلا 34 هدفا خلال موسم واحد، حينما كانت مسابقة (البريميرليغ) تضم 22 فريقا، وذلك في 1994/1993و 1995/1994 على التوالي.

وبعد الفوز، حرص لاعبو نادي مانشستر سيتي على تكريم مهاجم الفريق بعد إنجازه، إذ نظموا له ممرا شرفيا.

وقال هالاند عن تحقيقه لهذا الرقم: "إنه غير واقعي بعض الشيء لأكون صادقا"، مضيفا: "لم أكن أفكر في هذا النوع من الأرقام القياسية عندما أتيت إلى هنا، تحطيمها يعني أنني قمت بشيء مميز وأنا فخور حقا بهذه اللحظة".

وتابع بالقول: "يجب أن أشكر زملائي في الفريق وجميع أصدقائي وعائلتي الموجودين حولي".

وكان هدف إيرلينغ هالاند، الأربعاء، هو الهدف رقم 51 له في جميع المسابقات هذا الموسم.