لماذا يطالب مشجعون لباريس سان جيرمان برحيل ليونيل ميسي عن الفريق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجمع عدد من مشجعي باريس سان جيرمان أمام مقر النادي، الأربعاء، ورددوا هتافات ضد اللاعب ليونيل ميسي، كما طالبوا بمغادرته الفريق، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وجاءت مطالب أنصار النادي الباريسي على أعقاب فرض مجلس الإدارة عقوبة على النجم الأرجنتيني، بعد رحلة الأخير إلى المملكة العربية السعودية غير المصرح بها بعيدا عن الفريق.

وزار ميسي وعائلته السعودية، إذ كانت المملكة اختارت اللاعب المتوج بلقب كأس العالم سفيرا للسياحة.

ووفقا لمصدر في النادي، فإن العقوبة تضمنت إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين، مما يعني غيابه عن المباريات المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية أن نجم منتخب "التانغو" رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، بل يفضل الانتقال لفريق آخر، وسط تكهنات بعودته إلى نادي برشلونة أو ارتدائه قمصان أحد الأندية السعودية، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

ويرتبط ميسي (35 عاما) بعقد مع النادي الباريسي حتى ختام منافسات الموسم الجاري 2023/2022، ليكون لاعبا حرا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.