أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف المدرب البرتغالي لنادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، أنه ارتدى مايكروفون في مباراة الفريق أمام مونزا بالدوري الإيطالي، الأربعاء، لحماية نفسه من الحكم.

وقال مورينيو للصحفيين بعد المباراة: "لست غبيا، ذهبت إلى المباراة بميكروفون، لقد سجلت المباراة، من الدقيقة التي غادرت بها غرف تبديل الملابس إلى اللحظة التي عدت بها إليها، لقد حميت نفسي".

وتم طرد المدرب البالغ من العمر 60 عامًا 3 مرات في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، كان آخرها في فبراير/شباط أثناء الهزيمة أمام كريمونيزي.

وهاجم مورينيو الحكم دانييلي شيفي بعد المباراة، واصفا إياه بأنه "أسوأ حكم رآه عبر مسيرته الممتدة لـ20 عاما في الملاعب"، ورأى أن الحكم "ضعيف فنيا" وأنه "يفتقد للتعاطف الإنساني".

وتواصلت CNN مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للتعليق على تصرفات مورينيو.

وتعادل روما مع مونزا نتيجة تترك الفريق في المركز السابع في جدول الدوري، خارج مراكز التأهل للمسابقات الأوروبية للموسم المقبل، وستكون مباراته القادمة السبت ضد إنتر ميلان الذي يحتل المركز الرابع حاليا.