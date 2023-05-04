دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان الأهلي يتحضر للقاء غريمه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته مساء الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلّا أن "الفارس الأبيض" قرر الاعتذار قبل أيام قليلة من المواجهة لأسباب عدّة.

ووقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم على بيراميدز، وصيف مسابقة الدوري في الموسم الماضي، ليكون بديلاً لنظيره الزمالك.

يعيش "المارد الأحمر" أفضل أيامه، على عكس "الفارس الأبيض" الّذي تعرض لنتائج سلبية مما دفعه للتجديد على الكادر الفني، إلى جانب الأزمة الإدارية بعد قرار عزل المستشار مرتضى منصور من منصبه.

وكان الأهلي قد تفوّق في آخر مواجهتين على جاره الزمالك، إلّا أن ديربي القاهرة غالباً مايشهد غياب الفوارق الفنية، نظراً لقيمته التاريخية من حيث التنافس والتعصب بين الفريقين.

قد يكون بيراميدز لا يشعر بضغط كبير على خلاف "الفارس الأبيض"، إلّا أنّه لم ينج من الخيبات هذا الموسم، وتحديداً بعد خروجه من الدور ربع النهائي في الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق لـ "المارد الأحمر" وأن أثبت أفضليته على حساب بيراميدز، إذ حسم لقب مسابقة كأس مصر 2022 من أمامه، بعد الفوز عليه بهدفين لواحد.

تختلف الآراء حول المنافس الأقل خطراً على الأهلي من الناحية الفنية، إذ يعتقد البعض أن اعتذار الزمالك يصب في صالح "المارد الأحمر"، فيما يرى البعض الآخر أن مشاركة بيراميدز سيصعّب المهمة على لاعبي مارسيل كولر، فما رأيك؟