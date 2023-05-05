دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجدد اللقاء بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أرض استاد سايتاما في طوكيو، ظهر السبت.

وكانت مواجهة الذهاب الّتي احتضنها استاد الملك فهد الدولي، قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتمتع النادي الياباني بأفضلية نسبية بهدف خارج أرضه، مما يجبر "الأزرق الهلالي" على ضرورة هزّ شباك منافسه لمرة واحدة لمعادلة الكفة بينهما في المشهد الختامي.

يطمح النادي السعودي لتكرار إنجاز مواطنه اتحاد جدة، من خلال الفوز في مسابقة (التشامبيونزليغ) الآسيوي بمسماها الجديد في مرتين على التوالي، إذ سبق وأن حصد "النمور" الذهب في مناسبتين، خلال عامي 2004 و2005.

يرغب رامون ديار، مدرب "الأزرق الهلالي" بعدم تكرار سيناريو نهائي 2017، إذ خسر الفريق اللقب لصالح أوراوا ريد دايموندز بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في مواجهة الذهاب وفوز النادي الياباني إياباً بهدف.

يعتقد البعض أن بإمكان الهلال تحقيق اللقب من أرض مضيفه، فيما يرى البعض الآخر صعوبة إنجاز ذلك، نظراً للغيابات الّتي يعاني منها النادي السعودي إضافة لعامل الأرض والجمهور الّذي سيكون بحوزة أوراوا ريد دايموندز، فما رأيك؟