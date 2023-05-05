دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع لقطة مميزة لأحد لاعبي الأهلي أثناء قيادته لسيارة نقل اللاعبين المصابين وطواف الملعب بها، للاحتفال مع زميله محمود متولي بعد سقوطه أرضا بشكل مفاجئ مع نهاية مباراة كأس السوبر بين الأهلي وبيراميدز في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الجمعة.

وبعد صافرة نهاية المباراة سقط متولي أرضا بشكل مفاجئ وهرع لاعبو الأهلي لمطالبة الأطباء بالتدخل السريع لإنقاذه وحاوطه اللاعبون والجهاز الطبي.

وبعد دقائق قليلة من القلق نهض لاعب الأهلي وهو يبدو أنه استفاق وأصبح بوضع صحي أفضل وسط تصفيق حار من الجماهير.

وفي هذه الأثناء قام اللاعب أحمد قندوسي بقيادة سيارة نقل المصابين في الملعب والتي كان متولي على متنها أيضا وطاف به أرجاء الملعب وسط احتفالات الجماهير واطمئنانها على صحة اللاعب.

وكان الأهلي قد تغلب على بيراميدز بهدف نظيف سجله علي معلول من علامة الجزاء في الشوط الإضافي الثاني، ليفوز بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر.