برر سفره إلى السعودية.. أول تعليق من ميسي بعد عقوبة باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدم النجم الأرجنتيي ليونيل ميسي، اعتذارا لزملائه في باريس سان جيرمان، الجمعة، بسبب سفره إلى السعودية بعد الخسارة أمام لوريان دون إذن إدارة الفريق، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار النادي بشأنه.

وقال ميسي في فيديو نشره عبر خاصية "الستوري" على صفحته على إنستغرام: "أردت أن أنشر هذا الفيديو بعد كل ما حدث، بداية أود أن أعتذر لزملائي وللنادي، لقد ظننت بصدق أننا سنأخذ يوم راحة بعد المباراة (مباراة لوريان) مثلما حدث عادة في كل الأسابيع الماضية، وقد كانت هذه الرحلة (إلى السعودية) مجدولة مسبقا وقد قمت بالفعل بإلغائها سابقا ولم أتمكن من إلغائها مجددا".

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا: "أكرر ، أريد أن أعتذر عما فعلته وأنتظر ما يقرره النادي"، على حد قوله.

وكان باريس سان جيرمان قرر معاقبة ميسي بحرمانه من التدريب الجماعي واللعب مع الفريق لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى المملكة دون إذن إدارة الفريق.

وزار ليو السعودية، برفقة عائلته، بصفته سفيرا للسياحة في هذا البلد، والتقط صورا في الأماكن السياحية وفقا لما نشره وزير السياحة السعودي، بعد يوم من الخسارة أمام لوريان في الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.