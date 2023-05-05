مدرب نادي الهلال يرد على أنباء تفاوض الأزرق مع ليونيل ميسي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على أنباء تفيد بتفاوض الفريق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمّ الاخير لصفوف "الأزرق" في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن النادي الناشط في مسابقة دوري "روشن" يعمل على كسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير إلى أن ميسي قد رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، الّذي ينتهي مع ختام منافسات موسم 2023/2022.

وعند سؤال مدرب نادي الهلال عن صحة الأنباء المتداولة حول ضمّ ليونيل ميسي للفريق، قال دياز للصحفيين: "الآن نركز على المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، مع نهاية المباراة لكلّ حادث حديث".

وأبتعد رامون دياز عن نفي هذه الأنباء، بل فضّل الخوض في التفاصيل بعد نهاية إياب نهائي (التشامبيونزليغ) الآسيوي الّذي يجمع الفريق مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، على أرض استاد سايتاما في طوكيو، ظهر السبت.