دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي الهلال السعودي لقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 لصالح نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، بعد تفوّق الأخير عليه بهدف دون رد، في إياب النهائي الّذي أقيم على أرض استاد سايتاما في طوكيو، ظهر السبت.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليظفر النادي الياباني باللقب بمجموع المباراتين 1/2، وللمرة الثالثة في تاريخه.

وجاء هدف نادي أوراوا رد دايموندز الياباني الوحيد بخطأ فادح من لاعب "الأزرق الهلالي"، أندريه كاريو، في الدقيقة 49، إذ وضع الكرة في شباك فريقه عند محاولته إبعاد الخطر عن مرماه.

وتُعد هذه المرة الثانية الّتي يخفق فيها نادي الهلال في التتويج بلقب القارة أمام النادي الياباني، إذ خسره منه في عام 2017، وبذات مجموع أهداف المباراتين 1/2.

كما عجز رامون دياز، مدرب "الأزرق الهلالي"، عن الفوز بلقب (التشامبيونزليغ) الآسيوي للمرة الثانية أمام ذات المنافس، في سيناريو متكرر لعام 2017.