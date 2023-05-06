دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رياضيون على خسارة نادي الهلال السعودي لقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، لصالح منافسه نادي أوراوا رد دايموندز الياباني، بعد تفوّق الأخير بمجموع المباراتين 1/2.

وكان "الأزرق الهلالي" قد تعرض للهزيمة من النادي الياباني في مواجهة الإياب، بهدف دون مقابل، فيما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحرص بعض من الرياضيين على إبداء آرائهم حول إخفاق نادي الهلال في الظفر بلقب التشامبيونزليغ الآسيوي للمرة الخامسة في تاريخه.

قال اللاعب السابق سامي الجابر عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدلله على كل حال الخسارة مؤلمة دائمًا، العزاء الوحيد أنها فرصة للتصحيح ووضع اليد على مكامن الخلل. تعودنا في ‎الهلال يومًا عليك ومواسم لك، يبقى الهلال زعيمًا للقارة وسيكون أقوى في قادم المنافسات بإذن الله".

وغرّد اللاعب السابق نواف التمياط: "الحمد لله على كل حال، معوضين خير إن شاءالله في الجايات".

وقال اللاعب السابق ياسر القحطاني، عبر قنوات "BEIN SPORTS": "هاردلك للجماهير، خسارة مخيبة للآمال، الهلال إمكانياته أفضل بمراحل من أوراوا، ولكن الإمكانيات كمسمى فقط لا تجلب البطولات، الفريق تسرع وغاب عنه التركيز بعد تلقي الهدف".

وكتب الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي: "في 2017 خسر نهائي آسيا، ثم عاد ليحققها مرتين.. والدوري أربع مرات.. ووصافة العالم.. الأكيد أن الهلال يصنع من الخيبات طريقًا للعودة.. هذا قدر الأندية الكبيرة.. سيعودون أقوى.. هاردلك".

وغرّد المعلق الرياضي خليل البلوشي: "هاردلك للهلال وجماهيره هي بطولة سيعود الهلال بكل تأكيد للفوز بها في النسخ القادمة وسيحاول ويكون أحد أبرز فرسان الرهان للفوز باللقب كما جرت العادة مبروك لفريق أوراوا الياباني".