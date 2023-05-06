دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترض بعض جماهير نادي الهلال السعودي على قرارات الحكم الصيني ما نينغ، الّذي أدار مواجهة "الأزرق" مع نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ظهر السبت.

وطالب بعض أنصار النادي السعودي باحتساب ركلتي جزاء للفريق خلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الأول، وقد كشف الحكم الدولي السابق، السوري تمام حمدون، لـCNN بالعربية عن رأيه حول الحالتين المثيرتين للجدل.

وعند الدقيقة الخامسة، سقط مهاجم نادي الهلال، عبد الله الحمدان، أرضاً، داخل منطقة جزاء المنافس، بعد صدام مع حارس نادي أوراوا رد دايموندز.

وقال حمدون، الحائز على جائزة أفضل حكم مساعد في آسيا عام 2008: "في هذه الحالة لم يكن هناك ركلة جزاء، كانت المنافسة طبيعية على الكرة بين حارس المرمى ومهاجم الهلال الأول، لكنّ المهاجم الثاني هو من تدخل على الحارس، تدخل بشكل متهور، وكان يجب إنذاره".

وفي الدقيقة التاسعة، تعرض الحمدان للعرقلة من مدافع المنافس داخل الصندوق، وقال تمام حمدون: "حاول المدافع ركل المهاجم، ولكن لم يحدث تلامس قوي بين قدم المدافع وقدم المهاجم، لذلك كان قرار الحكم صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء".

وكان "الأزرق الهلالي" قد خسر من النادي الياباني بهدف دون رد، ليفوز الأخير بلقب (التشامبيونزليغ) الآسيوي، مستفيداً من نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة الذهاب.