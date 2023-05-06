دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هدّاف نادي الهلال السعودي السابق، على احتمالية انضمام ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية أن فريق "الأزرق الهلالي" يعمل على ضمّ النجم الأرجنتيني خلال "الميركاتو" القادم، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وأشارت تقارير إلى أن نجم منتخب "التانغو" رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، والّذي ينتهي مع ختام منافسات موسم 2023/2022.

وقال غوميز في حوار مع برنامج "ملعب SBC" السعودي: "أتمنى قدوم ميسي للهلال، الآن الهلال زعيم آسيا، يمكن أن يأتي أي لاعب أو نجم كبير إلى الفريق"، مُضيفاً: "الهلال في آسيا مثل ريال مدريد في أوروبا، هو فريق كبير، واللاعبون هم من يرغبون في القدوم إليه".

وعن تأثير انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر على مسابقة دوري "روشن"، قال المهاجم الفرنسي: "هو أسطورة، وغيّر العقلية في كرة القدم، وقد أعطى الفكرة للاعبين بالذهاب إلى الصالات الخاصة باللياقة، هو رياضي متكامل".

وتابع بالقول: "مجيئه إلى الدوري السعودي هذا يدل على أن الدوري يتطور وينمو بسرعة كبيرة، وصورة جميلة للعالم أجمع، خطوة جيدة من المملكة، وأتمنى أن يأتي لاعبون كبار إلى الدوري، لأنه من أفضل الدوريات حول العالم".

وأردف غوميز: "رونالدو يعلم أن المنافسة موجودة في الدوري، ليس كلّ شيء سهلاً في المسابقة، هناك فرق قوية ولاعبين محليين وأجانب".

كان بافيتيمبي غوميز قد غادر صفوف فريق "الأزرق الهلالي" في يناير/ كانون الثاني 2022 بعد أن قضى 3 سنوات ونصف مع الفريق، وحقق خلالها عدداً من الألقاب، أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.