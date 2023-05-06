دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفًا، قاد من خلاله نادي ليفربول للفوز على منافسه برينتفورد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن النجم المصري من تسجيل هدف "الريدز" الوحيد، عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، عبر تسديدة داخل منطقة الجزاء.

بعد هزّه شباك نادي برينتفورد، حقق مهاجم "الفراعنة" مجموعة من الأرقام مع نادي ليفربول، إذ بَاتَ أول لاعب يسجّل في 9 مباريات متتالية على أرض الفريق، بمختلف المسابقات وعلى مر التاريخ، كما وصل للهدف رقم 100 في معقل "الريدز" (أنفيلد).

ووصل المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا للهدف الـ 186 بقميص نادي ليفربول في جميع البطولات، ليحتل المركز الخامس على سلم ترتيب هدّافي الفريق تاريخياً، بالتساوي مع اللاعب السابق ستيفن جيرارد.