دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، جدلاً بعد انفعاله على مهاجم الفريق، إيرلينغ هالاند، خلال مواجهة "السيتيسينز" وليدز يونايتد، التي انتهت بفوز الأول 1/2، على أرض استاد الاتحاد، السبت.

فعند الدقيقة 83، تحصل نادي مانشستر سيتي على ركلة جزاء، ويُعتبر هالاند المنفذ الأول لركلات الجزاء، إلا أنه قرر منح زميله إيلكاي غوندوغان فرصة التسديد، حتّى يتمكّن من تسجيل "الهاتريك"، إذ كان قد أحرز هدفي فريقه.



وأهدر غوندوغان ركلة الجزاء، ليصرخ غوارديولا على هالاند، بعد أن ترك الأخير الركلة لزميله الألماني، على الرغم من أن المهاجم النرويجي أول المكلفين بتنفيذ ركلات الجزاء.

وقال بيب غوارديولا لوسائل الإعلام عن هذه الواقعة، عقب نهاية المباراة: "ما فهمته هو أن هالاند قام بالتنازل عن ركلة الجزاء لزميله الذي يريد أن يكمل الهاتريك، غوندوغان منفذ جيد لضربات الجزاء حقاً، لكن أشعر بشعور سيء عندما تكون النتيجة 0/1 أو 0/2 ونخفق في ترجمة ركلة جزاء لهدف".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة سلم ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 82 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه أرسنال.