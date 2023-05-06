دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصريح جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد خسارة الفريق من نادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخفق نادي بيراميدز بالظفر باللقب بعد الهزيمة من "المارد الأحمر" بهدف دون مقابل، في المشهد الختامي الّذي احتضنه استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال المدرب باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لا أريد الحديث كثيراً ولا أريد الخوض في التفاصيل، لدي احترام كبير جداً لنادي الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة، ولا أريد الحديث حتّى لا أعاقب من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف جايمي باتشيكو: "الآن فهمتُ لماذا لم يحب مرتضى منصور مشاركة فريقه في المباراة، ولذلك أحييه".

وتابع بالقول: "لا أتحدّث عن أحد بشكل سيء، لدي احترام لكلّ المنظمات، ليس لدي أي مشكلة مع أحد، بعد 10 أو 20 سنة سيذكر أن الأهلي فاز ولن تذكر التفاصيل، لكن فهمتُ أشياء قالها مرتضى منصور وأصبح لدي نظرة أكبر".

وكانت مباراة مسابقة كأس السوبر قد شهدت اعتراض لاعبي نادي بيراميدز على بعض قرارات الحكم محمود البنا.

فيما كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الصادر ضدّه قرار بالعزل من منصبه، قد أعلن اعتذار الفريق عن خوض المباراة قبل أيام قليلة من إقامتها، لأسباب عدّة.