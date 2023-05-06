دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم اللاعب رياض محرز تمريرتين حاسمتين، ساهم من خلالهما في فوز نادي مانشستر سيتي على منافسه ليدز يونايتد بنتيجة 1/2، في مباراة احتضنها استاد الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وصنع المهاجم الجزائري البالغ من العمر 32 عامًا، الهدفين الأول والثاني لزميله إيلكاي غوندوغان، في الدقيقتين 19 و 27.

ووصل محرز إلى الأسيست رقم 60 في مسابقة البريميرليغ، ليكون أول لاعب أفريقي ينجح في صناعة هذا العدد من الأهداف على مر التاريخ.

وأصبح رياض محرز أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز صناعة للأهداف، هذا الموسم، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، إذ قدّم 9 تمريرات حاسمة.

بهذا الفوز، حافظ رفاق المهاجم الجزائري على صدارة سلم ترتيب المسابقة، برصيد 82 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه أرسنال.

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