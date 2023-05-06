دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف ثيو هرنانديز، ظهير نادي إسي ميلان، أنظار المتابعين، بعد أن هزّ شباك نادي لاتسيو بطريقة فريدة من نوعها، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب "سان سيرو"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

فعند الدقيقة 29، تسلم ثيو هرنانديز الكرة من حارس مرماه، ثمّ اتجه نحو منتصف ملعب المنافس، وقبل وصوله لمنطقة الجزاء سدد كرة قوية قد سكنت شباك نادي لاتسيو.

وسبق للظهير الفرنسي وأن سجّل هدفاً رائعاً في مسابقة (الكالتشيو)، الموسم الماضي، وذلك في شباك نادي أتلانتا.

وتغلّب رفاق ثيو هرنانديز على نادي لاتسيو بهدفين دون مقابل، ليصل "الروسونيري" إلى النقطة 61 في المركز الرابع على سلم ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 64 في المركز الثاني.

بينما وصل الظهير الفرنسي للمساهمة التهديفية رقم 7 في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، إذ سجّل 4 أهداف وصنع 3.