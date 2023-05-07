دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب سعيد بن رحمة هدفًا في شباك الحارس دافيد دي خيا، خلال مواجهة نادي وست هام يونايتد ونظيره مانشستر يونايتد، على أرض ملعب الأول، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

فعند الدقيقة 27 تحصل متوسط الميدان الجزائري على الكرة في منتصف الملعب، ثم توجه نحو مرمى "الشياطين الحمر"، قبل أن يسدد كرة أرضية نحو الحارس دي خيا الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وأثار هدف سعيد بن رحمة غضب جماهير نادي مانشستر يونايتد من حارس الفريق، إذ يعتقدون أنه كان باستطاعة دافيد دي خيا إبعاد الكرة عن مرماه.

ووصل متوسط الميدان الجزائري (27 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 9 في البريميرليغ، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.