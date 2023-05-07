دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدان نادي توتنهام هوتسبير إساءات عنصرية تعرض لها لاعب الفريق، هيونغ مين سون، خلال مباراة "السبيرز" وكريستال بالاس، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهر مقطع فيديو قيام أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات بإيماءات عنصرية تجاه المهاجم الكوري الجنوبي البالغ من العمر 30 عامًا.

وأصدر توتنهام بيانًا رسميًا، الأحد، قال فيه: "نحن على علم بانتهاك عنصري تجاه سون خلال مباراة الأمس"، مُضيفًا: "التمييز من أي نوع مقيت ولا مكان له في المجتمع أو لعبتنا أو في نادينا".

وتابع النادي: "يتم العمل على التحقيق والتعرف على الأفراد المتورطين، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أنه في حالة إدانته، سيتلقى الفرد أقوى إجراء ممكن، كما كان الحال في وقت سابق من هذا الموسم عندما عانى سون من انتهاكات عنصرية مماثلة في تشيلسي".

من جانبه، قال نادي كريستال بالاس: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التقارير التي تم إرسالها إلينا مباشرة، بخصوص شخص موجود في ملعب توتنهام يوم أمس".

وأشار النادي إلى أنه "تمّت مشاركة الأدلة مع الشرطة، وعندما يتم التعرف عليه، سيواجه حظراً في النادي، لن نتسامح مع مثل هذا السلوك في نادينا".

فيما قال حساب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مواقع التواصل الاجتماعي: "ندين جميع أشكال التمييز، لا ينبغي لأحد أن يعاني من سوء المعاملة من النوع الّذي تلقاه سون، ليس لها مكان في كرة القدم أو المجتمع".