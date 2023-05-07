يورغن كلوب يكيل المديح لمحمد صلاح.. ماذا قال عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، باللاعب محمد صلاح، بعد أن قاد الأخير فريق "الريدز" للفوز على برينتفورد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

وبَاتَ النجم المصري أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجّل في 9 مباريات متتالية على أرض الفريق، كما وصل للهدف رقم 100 في ملعب "أنفيلد".

واحتل مهاجم "الفراعنة" المركز الخامس على سلم ترتيب هدّافي النادي على مر التاريخ، برصيد 186 هدفاً، بالتساوي مع اللاعب السابق ستيفن جيرارد.

قال المدرب الألماني عن صلاح، لشبكة Sky Sports: "لا يمكنني رؤيته يتوقف، هذه طبيعته، يجب أن تكون لديك مثل هذه الرغبة في تسجيل الأهداف"، مُضيفاً: "لكن غالباً ما ينسى الناس عدد الأهداف الّتي يحرزها".

وتابع بالقول: "عندما يجلس في الاستوديو التحليلي في غضون بضع سنوات كمحلل، سيعرف الجميع كم كان جيداً عندما كنا نشاهده جميعاً، كثير من الناس لا يقدرون اللاعبين عندما لا يزالون يلعبون، بالنسبة لنا، هذا واضح، إنّه رائع في كلّ الأوقات".

كما تحدّث كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قائلاً: "بالأرقام الّتي يصنعها، نعلم جميعاً أنّه بعد مسيرته سيُنظر إليه على أنّه أحد أعظم اللاعبين في كلّ العصور، ذلك واضح".

وأتمّ يورغن كلوب: "اللعب يحتاج إلى العمل الجاد وقد فعل صلاح ذلك أمام برينتفورد، يعجبني ذلك كثيراً كيف يدرك حقاً كلّ الأشياء الّتي نحتاج إلى القيام بها".