(CNN)-- اتهمت إيريكا هيرمان، التي كانت صديقة قديمة للاعب الغولف المحترف تايغر وودز، البطل الرئيسي للعبة 15 مرة، بالتحرش الجنسي، بحسب دعوى قدمها محامي هيرمان في فلوريدا، الجمعة.

ووفقا للدعوى، يُزعم أن وودز أقام علاقة جنسية مع هيرمان أثناء عملها معه ثم أجبرها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء (NDA)، وإلا سيتم فصلها من وظيفتها.

وكانت هيرمان موظفة في مطعمه The Woods Jupiter، بجنوب فلوريدا، في ذلك الوقت.

وقال بنجامين هوباس، محامي هيرمان في الدعوى: "السيد وودز كان رئيس السيدة هيرمان، فيما يتعلق برؤية السيد وودز للأحداث، فرض عليها اتفاقية عدم إفصاح كشرط للحفاظ على وظيفتها عندما بدأت في إقامة علاقة جنسية معه، إن قيام رئيس بفرض شروط عمل مختلفة على موظفة بسبب علاقتها الجنسية، يُعد تحرشا جنسيا".

وتواصلت CNN مع ممثلي وودز للتعليق لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وأضافت الدعوى: "قرر تايغر وودز، الرياضي المشهور دوليا أحد أقوى الرموز في الرياضة العالمية، متابعة علاقة جنسية مع موظفته، ثم- وفقًا له- أجبرها على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء بشأن ذلك وإلا فُصلت من وظيفتها".

ومضى المحامي يقول: "وعندما أصبح ساخطا على علاقتهما الجنسية، خدعها لمغادرة منزلها، وحبسها، وأخذ أموالها وحيواناتها الأليفة وممتلكاتها الشخصية، وحاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء".

وتزعم دعوى، الجمعة، أيضًا بوجود "مخطط" استُخدم ضد هيرمان، العام الماضي، حيث طلب منها وودز أن تحزم أمتعتها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في جزر الباهاما. وزُعم أنها نُقلت إلى المطار ثم طُلب منها التحدث إلى محامي وودز.

وقالت الدعوى: "بعد ذلك، أخبرها محامي السيد وودز في كاليفورنيا، فجأة، أنها لن تذهب إلى أي مكان، ولن ترى السيد وودز مرة أخرى، وطُردت خارج المنزل، ولم تتمكن من العودة".

وأضافت الدعوى أن هيرمان طُلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، وأنها "لن تتمكن حتى من رؤية الأطفال أو حيواناتها الأليفة مرة أخرى"، ولكنها رفضت التوقيع.

ورفعت هيرمان الدعوى في مارس/أذار الماضي، وقالت إن اتفاقية عدم الإفشاء لعام 2017 غير قابلة للتنفيذ جزئيا، بسبب القانون الفيدرالي الجديد الذي يبطل بنود التحكيم في قضايا الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.