دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصريح واين روني، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، حول مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ) جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلتقي فريق "الميرنغي" مع نظيره "السيتيسينز" مساء الثلاثاء، على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في ذهاب نصف نهائي مسابقة التشامبيونزليغ.

وقال روني عبر صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "لن يهزم نادي مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه"، مضيفًا: "قد أكون مخطئاً، لا يوجد فريق أفضل من فريق كارلو أنشيلوتي في المسابقة، لكن أعتقد أن لاعبي السيتي جيدون جدًا، لدرجة أنهم في مستوى آخر".

وتابع: "منذ بداية الموسم، شعرتُ أن فريق بيب غوارديولا سيغزو أوروبا أخيرًا، كرة القدم الرائعة التي لعبها على مدار الشهرين الماضيين، والطريقة التي بلغوا ذروتها في الوقت المناسب عزز هذا الاعتقاد".

وأردف واين روني: "أخرج ريال مدريد مانشستر سيتي من المنافسة في هذه المرحلة في وقت سابق، لكن الأمور مختلفة الآن، السيتي أفضل في الدفاع وفريق أكثر صبرًا، كما تعلموا من خبراتهم الأوروبية، لكن التغيير الأكبر هو إيرلينغ هالاند بالطبع، إنه هو الذي يغيّر التوازن بين هذه الأطراف حقاً".

وأتمّ روني: "المهاجم النرويجي سيجعلهم متوترين، يمكن له الانتقام من الريال دون رحمة".