دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصطدم المدربان بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي وجهًا لوجه، عندما يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ).

سيلتقي المدرب الإسباني (52 عامًا) مع نظيره الإيطالي (63 عامًا) للمرة الخامسة خلال آخر 10 سنوات في التشامبيونزليغ.

في المواجهات الأربع الماضية، فرض أنشيلوتي أفضليته، إذ في موسم 2014/2013 تفوّق فريق "الميرنغي" على نادي بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي ذهاباً وإياباً بنتيجة 0/5، وكان غوارديولا حينها مدربًا لفريق البافاري.

وسبق أن التقيا معًا الموسم الماضي، في الدور نصف النهائي، وحسم بيب مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 3/4، قبل أن يقلب كارلو الموازين لصالحه في مواجهة الإياب بنتيجة 1/3، ليصل ريال مدريد إلى المشهد الختامي.

تأتي مباراة الثلاثاء بعد فوز فريق "الميرنغي" بلقب كأس ملك إسبانيا، فيما خطف منافسه "السيتيسينز" صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، برصيد 82 نقطة.

وتختلف التوقعات حول المدرب الذي بإمكانه حسم "صراع العقول" لصالحه، فمن برأيك؟