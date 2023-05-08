دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اللاعب كريستيانو رونالدو يشكو من سوء أرض ملعب "الأول بارك"، الذي احتضن مباراة ناديي النصر والخليج، مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وأعرب النجم البرتغالي (38 عامًا) عن استيائه من سوء أرض الملعب، تزامنًا مع إهدار فريق "العالمي" لعدد من الهجمات المحققة والإخفاق في ترجمتها إلى أهداف.

وقال مُغرّد عبر تويتر: "ارضية الملعب واضح فيها مشكلة، وسبق أن اشتكى رونالدو منها مو معقولة كل المهارات ما تكمل بسبب الملعب!!"، حسب قوله.

وأضاف آخر: "من جديد كريستيانو رونالدو يحاول تشتيت الجماهير النصراوية عن معاتبته بانتقاد أرضية الملعب وسينجح بذلك لن يجرؤ نصراوي أو نصراوية على انتقاده"، حسب تعبيره.

وتعثر رفاق رونالدو بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ضيفهم الخليج، ليخفق فريق "العالمي" في تقليص الفارق بشكل أكبر مع متصدر سلم ترتيب المسابقة، نادي اتحاد جدة.

بهذه النتيجة، بَاتَ رصيد نادي النصر 57 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول الذي تبقى له مباراة إضافية.