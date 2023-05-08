دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار احتفال ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي شباب الأهلي، بفوز الفريق بلقب مسابقة الدوري الإماراتي لموسم 2023/2022 تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع إعلان فوز نادي شباب الأهلي باللقب، حرص المدرب البرتغالي على الاحتفال بطريقته الخاصة، إذ احتفل مع أحد أعضاء كادره الفني على طريقة الملاكمة.

وقاد جارديم فريقه لتحقيق اللقب بعد غياب دام 7 سنوات، بعد الفوز على نادي بني ياس بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 ليتصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة على النهاية.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لنادي شباب الأهلي، ليكون ثاني أكثر فريق تتويجاً بالمسابقة، على مر التاريخ، خلف نظيره العين الّذي حصد الذهب 14 مرة.

وتولى ليوناردو جارديم (48 عاماً) تدريب النادي الإماراتي في يونيو/ حزيران 2022، بعد نهاية مشواره مع نادي الهلال السعودي الّذي امتد ما يقرب 7 أشهر.