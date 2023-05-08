بعد فيديو الاعتذار.. ميسي يظهر في تدريبات باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، وسط أنباء عن رفع عقوبة الإيقاف عنه.

ونشر النادي الباريسي صورة لميسي على صفحته الرسمية بموقع تويتر، وعلق عليها بالقول: "ليو ميسي في التدريبات صبيحة الإثنين".

وكان باريس سان جيرمان قرر فرض عقوبة على ميسي بحرمانه من المشاركة في التدريبات وخوض المباريات لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية بدون إذن إدارة الفريق.

وسافر ليو بعد الخسارة أمام لوريان في الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بصفته سفيرا للسياحة السعودية وبهدف الترويج للأماكن السياحية في المملكة.

وتحدثت وسائل إعلام عن رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي بعد نشره فيديو اعتذر فيه من النادي ومن زملائه، ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه الأنباء.