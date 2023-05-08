دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد، على تصريحات واين روني، مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، والّتي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان روني قد قال عبر صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "لن يهزم نادي مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه"، مُضيفاً: "المهاجم إيرلينغ هالاند سيجعلهم متوترين، يمكن له الانتقام من الريال دون رحمة".

في مؤتمر صحفي قبيل مباراة "الميرنغي" و"السيتيسينز" في دوري أبطال أوروبا، قال متوسط الميدان الألماني ردًا على تصريحات مهاجم "الشياطين الحمر" السابق، إنه كما العام الماضي "بالكاد كان أحد يتوقع منا أن نتأهل من الدور نصف النهائي ونفوز بدوري أبطال أوروبا لكننا فعلنا ذلك، روني رجل أحبه كثيراً".

وتابع كروس: "قال بعض الناس نفس الشيء قبل عام، ذلك لا يؤثر علينا ولا يحفزنا أكثر، من المستحيل أن يكون هذا أكثر تحفيزًا من الفريق".

ووجّه توني كروس رسالة لزميله فينيسيوس جونيور الذي كان طرفاً في إثارة الجدل، بعد خلافاته المتكررة مع لاعبي المنافسين وتعرضه للإساءات العنصرية في أكثر من مناسبة.

قال كروس: "إنه شاب ولديه الكثير ليتعلمه، إذا كان بإمكانه دائمًا أن يكون هادئًا ومتألقًا، فهو يلعب بشكل جيد للغاية، إذا واجه هذا الأمر ذلك أمر طبيعي في بعض الأحيان لأنهم يسخرون منه والحكام في بعض الأحيان لا يساعدونه، فهو مختلف".

وتابع بالقول: "عليه التزام الهدوء، إنّه يستحق المزيد من الحماية من الحكام، لأنه غالباً ما يكون هناك جو عنيف قبل وقوع حادث لا يساعد أي شخص، يجب حمايته، إنّه لاعب حاسم بالنسبة لنا".