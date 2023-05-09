دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة لحديث جانبي بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، تكهنات حول مستقبل ميسي، إذ اعتبر البعض أن "ليفا" يحاول إقناع ليو بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وظهر ليفاندوفسكي وميسي وهما يتبادلان الحديث على هامش توزيع حفل جوائز "لوريوس" العالمية والتي فاز بها ميسي للمرة الثانية.

ووصف موقع "Bleacher Report" ليفاندوفسكي بـ"وكيل الأعمال"، في إشارة مبطنة إلى أنه يحاول إقناع ميسي بالانضمام إلى برشلونة.

وكان ميسي قد تعرض لعقوبة، تم رفعها لاحقا، من جانب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بسب سفره إلى السعودية بدون إذن إدارة النادي، بحرمانه من المشاركة في المباريات والتدريبات لمدة أسبوعين.

وظهر ميسي، صبيحة الإثنين، في تدريبات الفريق الباريسي بعد مقطع فيديو نشره واعتذر فيه من زملائه وإدارة النادي، ما يعني رفع العقوبة التي فُرضت عليه.

وربطت تقارير صحفية ليو بالانتقال إلى الهلال السعودي الذي قال الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن النادي السعودي قدم عرضا بقيمة 400 مليون يورو سنويا بهدف التعاقد مع ميسي.