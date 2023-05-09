والد ميسي يوضح حقيقة انتقاله للعب في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، توصل نجله لأي اتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى نادي الهلال، الناشط في مسابقة دوري "روشن" السعودي، خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن صفقة انتقال اللاعب (35 عامًا) إلى نادي الهلال "تمت بالفعل"، وذلك نقلاً عن مصدر منخرط بشكل وثيق بالمفاوضات.

وأصدر والد ميسي بياناً، قال فيه: "لا يوجد شيء على الاطلاق مع أي شخص للعام المقبل"، مُضيفاً: "لن يتم اتخاذ القرار قبل أن ينهي اللاعب مسابقة الدوري مع باريس سان جيرمان"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "بمجرد انتهاء الموسم، سيحين الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثمّ اتخاذ القرار، هناك دائمًا شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لكسب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد لكم أنه لا يوجد شيء مع أحد".

وأتمّ وكيل ميسي: "لا شفهي ولا موقّع ولا متفق عليه، ولن يكون هذا حتى نهاية الموسم".

وكان متحدث باسم نجم منتخب "التانغو" قد نفى لشبكة CNN التقارير المتداولة عن انضمام اللاعب لفريق "الأزرق الهلالي"، قائلاً: "كل هذه أخبار مزيفة، لن يتخذ ليو قرارًا بشأن مستقبله إلا بعد انتهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي".