جائزة جديدة في حوزة ليونيل ميسي.. ونادي برشلونة يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، جائزة "لوريوس" الرياضية العالمية، لأفضل رياضي عام 2023، للمرة الثانية بعد أن حققها عام 2020.

ويُعد النجم الأرجنتيني (38 عاما) لاعب كرة القدم الوحيد الذي حقق هذه الجائزة على مر التاريخ.

وتعتبر جوائز "لوريوس" فريدة من نوعها، إذ تكرم أفضل الرياضيين سنويا من مختلف الألعاب الرياضية، وتعود انطلاقتها إلى عام 1999.

وقال ميسي على أعقاب فوزه بالجائزة: "هذا شرف خاص، خاصة وأن حفل جوائز لوريوس الرياضية العالمية أقيم في باريس هذا العام، المدينة الّتي رحبت بأسرتي منذ أن جئنا إلى هنا في عام 2021".

وتابع بالقول: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، ليس فقط من المنتخب الوطني ولكن أيضاً في باريس سان جيرمان، لم أحقق شيئاً من هذا بمفردي، أنا ممتن لكوني قادراً على مشاركة كلّ شيء معهم".

وحرص نادي برشلونة على تهنئة ليونيل ميسي بالجائزة، إذ قال حساب "الفريق الكتالوني" على موقع تويتر: "ألف مبروك يا أسطورة... تستحقها!".

كما فاز منتخب الأرجنتين بجائزة فريق العام، بعد أن حقق لقب بطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر.

فيما حصل اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، على جائزة "أفضل عودة"، بعد عودته من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس أمم أوروبا 2020 ليبرز بقوة مع فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.