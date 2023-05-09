أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قراراه بعد بشان مستقبله، حسبما أكد ممثله لـCNN الثلاثاء، نافيا التقارير التي تحدثت عن موافقة ليو على الانتقال إلى الهلال السعودي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نشرت تقريرا قالت فيه إن صفقة انتقال ميسي إلى الهلال "تمت بالفعل" وذلك نقلا عن مصدر منخرط بشكل وثيق بالمفاوضات، لكن ممثلي ميسي نفوا هذه الأنباء لـCNN.

وقال متحدث باسم ميسي: "كل هذه أخبار مزيفة، لن يتخذ ليو قرارًا بشأن مستقبله إلا بعد انتهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي".

وكانت هناك تكهنات بأن الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 35 عامًا، والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، قد ينضم إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري المحترفين السعودي.

وحاولت CNN التواصل مع المسؤولين في الدوري السعودي الممتاز بدون تلقي رد.