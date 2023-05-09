دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة كرة قدم بين نادي بازل ونظيره زيورخ، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري السويسري الممتاز، حالة مثيرة للجدل بين أحد اللاعبين والحكم.

في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، فقد لاعب نادي بازل، تولانت تشاكا، أعصابه وقام بالاعتداء على لاعب المنافس، إذ نطحه على صدره وأسقطه أرضًا، ليعيد للأذهان نطحة زين الدين زيدان الشهيرة للاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال بطولة كأس العالم 2006.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء بوجه اللاعب تولانت تشاكا، وهي الثانية له في المباراة ليتمّ طرده، قبل أن يعود الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ "VAR" لمراجعة الحالة واتخاذ القرار الصحيح.

بعد المراجعة، استدعى الحكم اللاعب تولانت تشاكا حينما كان الأخير يغادر الملعب، ثمّ قرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة بوجهه والعدول عن البطاقة الصفراء الثانية، في حالة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخسر نادي بازل من منافسه زيورخ بهدفين دون رد.