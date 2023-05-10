دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب "سان سيرو" مواجهة من العيار الثقيل، تجمع نادي إسي ميلان مع جاره الإنتر، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

ويعتبر ديربي ميلانو من أشهر الديربيات على مر تاريخ لعبة كرة القدم، نظرا للقيمة التاريخية لهذه المواجهة والاهتمام الإعلامي وتعصب جماهير الفريقين.

كان الفريقان التقيا في (تشامبيونزليغ) 4 مرات، وصبت الأفضلية في صالح "الروسونيري"، إذ تفوق في مباراتين، وسيطر التعادل على مباراتين، بينما لم يتذوق "النيراتزوري" طعم الفوز على الإطلاق.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات، فاز الإنتر في 3، مقابل فوز وحيد لإسي ميلان، فيما خيم التعادل على مواجهة واحدة.

ووصل الفريقان للدور ما قبل النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سنوات طوال، إذ عانى كلاهما من تراجع النتائج والغياب عن الواجهة الأوروبية.

تختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه حسم "ديربي الغضب" لصالحه، فمن برأيك؟