دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني أن الموسم الحالي سيكون الأخير لقائده سيرجيو بوسكيتس، ونشر فيديو لكلمة وجهها لاعب الوسط لجماهير برشلونة الأربعاء.

وشارك النادي الكتالوني متابعيه مقطع فيديو ظهر فيه صوت بوسكيتس وهو يوجه رسالة وداع لجمهور برشلونة، مع لقطات للاعب منذ أن كان في أكاديمية النادي التي انضم لها عام 2005 وحتى وصوله للمباراة رقم 700 مع الفريق الأول.

وقال لاعب الوسط الإسباني في المقطع: "مرحا كوليز (مشجعي برشلونة)... لقد حان الوقت لأعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير لي مع الفريق".

واستذكر بوسكيتس أيامه مع الفريق ووجه الشكر لزملائه وعائلته وكل من دعمه في أوقات الانتصار وفي المواسم الصعبة مشيرا إلى أن ما حققه مع برشلونة "تجاوز أحلامه".

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا ضم بوسكتيس للفريق الأول في برشلونة عام 2008 بعد أن دربه في فريق برشلونة الرديف قبل ذلك بموسم.

وخاض لاعب الوسط الإسباني مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في 13 سبتمبر/أيلول من عام 2008 في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع راسينغ سنتندير بهدف لمثله.

وفي 15 عاما تقريبا قضاها مع النادي الكتالوني حقق بوسكيتس 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا أعوام 2009 و2011 و2015 وفاز بلقب الدوري 8 مرات وفاز بكأس الملك 7 مرات ومثلها بلقب السوبر الإسباني وحقق السوبر الأوروبي 3 مرات ومثلها لكأس العالم للأندية.

أما مع منتخب إسبانيا فتوج بوسكيتس بلقب كأس العالم 2010 وبكأس أمم أوروبا 2012.