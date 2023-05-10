دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات مصورة تظهر انفعال كريستيانو رونالدو على أحد اللاعبين، خلال مواجهة جمعت نادي النصر ونظيره الخليج، على أرض ملعب "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري "روشن" السعودي.

وعانى لاعب نادي الخليج من الإصابة، لتدخل نقالة المصابين إلى أرض الملعب، وبعد أن تبيّن أن اللاعب لا يشكو من إصابة خطيرة طالب النجم البرتغالي بخروج النقالة على الفور تجنباً لإهدار الوقت، قبل أن ينفعل غضباً ويحمل اللاعب بيده ويجلسه على النقالة.

وكان رفاق رونالدو (38 عاماً) قد تعثروا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي الخليج، ليخفق فريق "العالمي" في تقليص الفارق بشكل أكبر مع متصدر سلم ترتيب المسابقة، نادي اتحاد جدة.

وبَاتَ برصيد نادي النصر 57 في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن فريق "النمور"، قبل 4 جولات من ختام دوري "روشن".