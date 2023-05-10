دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة عناق لاعب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تفاعلا الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عناق كورتوا ودي بروين بعد المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكانت حبيبة دي بروين السابقة، كارولين ليجنين، اعترفت بأنها خانت اللاعب البلجيكي مع كورتوا عام 2014، خلال رحلتها إلى مدريد حيث كان يلعب الحارس البلجيكي لصالح نادي أتلتيكو مدريد.

وقالت ليجنين في تصريحات نقلها موقع "Bleacher Report" عام 2014 من مقابلة أجرتها مع صحيفة "سبورت" البلجيكية: "اعتقد كيفن أن هذه الرحلة كانت فكرة جيدة. سألته مسبقا. ولكن بعد ذلك حدث شيء لم يكن يجب أن يحدث أبدًا. أنا أتقبل ذلك ولكن كيفن وأنا لم نكن على وفاق، ووجدت الراحة في ذراعي تيبوت (كورتوا)".

وأردفت ليجنين قائلة: " في ذلك المساء، وفر لي تيبوت ما لم أحصل عليه من علاقة استمرت ثلاث سنوات مع كيفن"، حسب قولها.

وعلق لاعب الوسط البلجيكي على الحادثة في سيرته الذاتية "Keep It Simple" قائلا: "لا أستطيع أن أصدق ما فعله كورتوا بعد، لكننا نواصل العمل معا كمحترفين"، حسب قوله.

وتزوج دي بروين بعد ذلك من ميشيل لاكرو، عام 2017 بعد علاقة استمرت 3 سنوات وأنجب منها 3 أطفال.

من جانبه، يرتبط كورتوا بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء الإسرائيلية، ميشيل غيرزيغ.

ومنذ عام 2014 لعب دي بروين وكورتوا معا في المنتخب البلجيكي بدون أي مشاكل وبقيت علاقة الزمالة قائمة بينهما.

يذكر أن دي بروين سجل هدف التعادل بطريقة رائعة في شباك كورتوا بمباراة "سانتياغو برنابيو" رغم تصدي الحارس البلجيكي لكراته في شوط المباراة.

وتُسلط الأنظار في كل مواجهة بين السيتي وريال مدريد على لقاء هذا الثنائي ومن سيتغلب منهما على الآخر.