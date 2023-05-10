دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال آلفي هالاند، والد هدّاف نادي مانشستر سيتي، إنه تم إبعاده من مقعده في مقصورة ملعب سانتياغو برنابيو، بسبب انزعاج جماهير نادي ريال مدريد منه، عند احتفاله بهدف "السيتيسينز" في شباك "الميرنغي".

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إخراج رجال الأمن لوالد النجم النرويجي من شرفة إحدى مقصورات الضيافة في معقل نادي ريال مدريد.

وغرّد آلفي هالاند على موقع تويتر، قائلاً: "حظينا ببعض المزاح الجيد مع جماهير ريال مدريد، لم يكونوا سعداء عندما سجل مانشستر سيتي"، موضّحاً: "اضطررنا إلى الابتعاد مسافة 50 مترًا، لا شيء آخر".

وكانت مواجهة الذهاب في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بين "السيتيسينز" و "الميرنغي" قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجّل نادي ريال مدريد أولاً عبر فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 36، عبر تسديدة صاروخية هزت شباك المنافس، قبل أن يحرز كيفين دي بروين التعديل لنادي مانشستر سيتي بطريقة مماثلة، في الدقيقة 67.