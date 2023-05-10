دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على توقع يشير إلى أن فريقه "سيسحق ريال مدريد"، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وكان مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، واين روني، قد تحدّث قبل مواجهة الذهاب بين "الميرنغي" و "السيتيسينز"، قائلاً: "لن يهزم السيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه"، مُضيفاً: "المهاجم إيرلينغ هالاند سيجعلهم متوترين، يمكن له الانتقام من الريال دون رحمة".

بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قال صحفي قنوات "BEIN SPORTS" للمدرب الإسباني: "الجميع كان يقول إن الفريق سيسحق ريال مدريد"، ليرد عليه مندهشاً: "من قال ذلك؟"، ليجيبه الصحفي بالقول: "وسائل الإعلام والمشجعون وحتّى أنا".

قال غوارديولا: "هل أنت تعرف أمام من نلعب؟.. وكم عدد الألقاب الّتي حققها ريال مدريد في دوري الأبطال، إذا كنت تعتقد أنّه كان يجب علينا المجيء إلى هنا (سانتياغو بيرنابيو) والفوز بستة أهداف، فهذه مشكلتك في النهاية".