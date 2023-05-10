دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسجل فريق "الميرنغي" أولا عبر فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 36، عبر تسديدة صاروخية هزت شباك المنافس، قبل أن يحرز كيفين دي بروين التعديل لـ"السيتيسينز" بطريقة مماثلة، في الدقيقة 67.

ويعتبر الجناح البرازيلي ثالث أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يحرز 15 هدفا في مسابقة (تشامبيونزليغ)، بعمر 22 عاما و301 يوما، بعد ليونيل ميسي ورودريغو، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

فيما وصل متوسط الميدان البلجيكي للهدف رقم 14 في دوري أبطال أوروبا، معادلا عدد أهداف النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

وتعد نتيجة التعادل هي الأولى من نوعها في آخر 5 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات.