دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الإنتر على جاره إسي ميلان بهدفين نظيفين، في مباراتهما التي أقيمت على أرض ملعب "سان سيرو"، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) لموسم 2023/2022.

وأحرز هدفي "النيراتزوري" كلّ من إدين دجيكو ومخيتاريان في الدقيقتين 8 و11 من زمن المباراة.

وبات نادي الإنتر رابع فريق يتقدم بالنتيجة بثنائية خلال أول 11 دقيقة في الدور ما قبل النهائي في مسابقة (تشامبيونزليغ)، بعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ونجح "النيراتزوري" في فك العقدة أمام غريمه، إذ يعد هذا الفوز هو الأول من نوعه في دوري أبطال أوروبا، إذ سبق وأن التقيا في 4 مباريات، وحينها صبت الأفضلية في صالح "الروسونيري"، إذ تفوق في مباراتين، وسيطر التعادل على مباراتين.

ويعتبر هذا الانتصار هو الرابع لنادي الإنتر في آخر 6 مواجهات بين الفريقين بمختلف المسابقات.