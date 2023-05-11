دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجريت قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 في دار أوبرا بكتارا في العاصمة القطرية الدوحة، عصر الخميس، لتحديد مسار المنتخبات الـ 24 المشاركة في المسابقة، التي ستلعب منافساتها خلال الفترة بين 12 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط 2024.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة لبعض المنتخبات العربية، وقد اصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الإيراني، فيما ضرب المنتخب العراقي موعداً مع منافسه الياباني، بينما تقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العُماني في ديربي خليجي.

وجاءت نتائج القرعة على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الأردن، البحرين، ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية، عمان، تايلاند، قرغيزستان.