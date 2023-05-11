عمر السومة يكشف قراره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المهاجم السوري، عمر السومة، أنه سيعود لأهلي جدة السعودي، الخميس، لأنه يحترم عقده مع النادي الذي لا يزال ساريا لمدة سنة واحدة.

وقال السومة في رد على سؤال حول عودته إلى الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة العربي القطري مع السد في نهائي كأس أمير قطر: "لم أكن أريد التحدث بهذا الأمر لأن كل تركيزي مع العربي خاصة في النهائي غدا".

ثم أردف المهاجم السوري قائلا: "لكن لدي عقد مع النادي الأهلي ولا يزال ساريا لمدة سنة وأنا أحترم عقدي وسأعود إلى النادي الأهلي".

وكان السومة قد انتقل على سبيل الإعارة إلى العربي القطري قادما من أهلي جدة بعد هبوط الفريق السعودي إلى دوري الدرجة الثانية.

ونجح الأهلي بالعودة إلى دوري الأضواء في السعودية بقيادة المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، في حين حقق السومة مع العربي المركز الثاني في دوري نجوم قطر واحتل المركز الثاني أيضا في سباق الهدافين.