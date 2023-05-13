بعد سوء النتائج.. رد فعل "استثنائي" من جماهير إسي ميلان يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رد فعل جماهير نادي إيه سي ميلان تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وكان فريق "الروسونيري" قد خسر من غريمه الإنتر، بهدفين دون مقابل، الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وتلقى نادي إيه سي ميلان خسارة أخرى، وذلك من أمام نظيره سبيزيا بثنائية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من الدوري الإيطالي.

بعد الهزيمة، تجمع لاعبو "الروسونيري" والكادر الفني بقيادة ستيفانو بيولي أمام جماهير فريقهم الّتي كانت حاضرة في ملعب سبيزيا، وقد تبادلوا الحديث مع أنصارهم، قبل أن يتلقوا هُتافات تهدف لدعمهم ومساندتهم، بعد مرور الفريق بمرحلة تراجع مستوى.

ويستعد نادي إسي ميلان لملاقاة منافسه إنتر ميلان (النيراتزوري) في إياب الدور ما قبل النهائي من التشامبيونزليغ، فيما يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب أندية (الكالتشيو) برصيد 61 نقطة.