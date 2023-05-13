دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) التصنيف السنوي لأفضل الأندية حول العالم بين مايو/ أيّار 2022 وأبريل/ نيسان 2023، في قائمة ضمّت 300 فريق.

واحتل نادي الأهلي المصري المركز الخامس في القائمة بـ 228 نقطة، ويُعد هذا التصنيف هو الأفضل له على الإطلاق.

وتفوّق فريق "المارد الأحمر" على أبرز الأندية الأوروبية، منها: بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ونابولي وإسي ميلان الإيطاليين.

فيما جاء نادي الزمالك في المركز الـ 47 بـ 155.5 نقطة، متجاوزًا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين وبوروسيا دورتموند الألماني، بينما وقع نادي بيراميدز في المركز الـ 59 بـ 147 نقطة، كما تواجد نادي فيوتشر في المركز الـ 97 بـ 124.25 نقطة.

إليكم ترتيب أفضل 10 أندية حسب تصنيف (IFFHS):

ريال مدريد الإسباني: 320 نقطة.

فلامنغو البرازيلي: 295 نقطة.

مانشستر سيتي الإنجليزي: 254 نقطة.

بنفيكا البرتغالي: 247 نقطة.

الأهلي المصري: 228 نقطة.

نابولي الإيطالي: 225 نقطة.

بالميراس البرازيلي: 223 نقطة.

إنتر ميلان الإيطالي: 221 نقطة.

بورتو البرتغالي: 219 نقطة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 218 نقطة.