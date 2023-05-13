دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار علي البليهي، مدافع نادي الهلال، جدلاً على موقع تويتر، بعد تصريحه الّذي أدلى به عقب نهائي كأس الملك بين فريق "الأزرق الهلالي" ومنافسه الوحدة، والّذي انتهى بفوز الأول بركلات الترجيح 6/7، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وقال المدافع البالغ من العمر 33 عاماً إنّه هو من يحدد الفريق الّذي سيتوّج بلقب مسابقة دوري "روشن" لموسم 2023/2022.

وينافس على لقب الدوري كلّ من اتحاد جدة والنصر والشباب، ويتصدر فريق "النمور" سلم ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وينتظر نادي اتحاد جدة مواجهة هامة مع نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

وتحدّث البليهي لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "أنا أحدد من الّذي سيأخذ الدوري، مباراتنا الجاي إن شاء الله (أمام الاتحاد)".

وتداول مغرّدون مقطع فيديو لأحد المشجعين يخاطب علي البليهي عند صعوده لمنصة التتويج، قائلاً: "عطونا يوم الثلاثاء، تكفى الاتحاد"، ليرد عليه المدافع: "تعالوا الرياض".